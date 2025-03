Tpi.it - Belcanto: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

: leQuesta sera, lunedì 3 marzo 2025, su Rai 1 va in onda ladi, la nuova fiction di Rai 1 con protagonisti Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio. In tutto sono previste quattro puntate. Vediamo insieme tutte ledi stasera.Nel primo episodiodal titolo, Don Giovanni, Crescenzi offre ad Antonia un’opportunità ma a patto che nella sua classe di canto ci sia anche Carolina, del cui talento nascosto il maestro è rimasto affascinato. Mentre Maria, pur di riuscire a pagare le rette per le lezioni delle due figlie, accetta di lavorare anche come domestica presso la nobile famiglia Bellerio, Crescenzi scopre che Carolina non sa leggere e minaccia di espellerla dalla scuola se non si mette al passo con le sue compagne.