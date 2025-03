Davidemaggio.it - Belcanto: anticipazioni terza puntata di lunedì 10 marzo 2025

© US RaiCarmine Elia ha diretto le quattro prime serate che porteranno su Rai 1 la storia di, ambientata nel mondo dell’Opera. Non è la prima volta che Rai Fiction si interessa alla musica, è già avvenuto con La Compagnia del Cigno, ma stavolta si tratta di un racconto in costume che esplorerà anche un pezzo di storia del nostro Paese, essendo ambientato a metà ‘800. Gli episodi, di cui seguono le, portano i titoli di celebri arie.di10La rivalità tra Antonia e Carolina1×05 La Cenerentola: Carolina vince a sorpresa sulla sorella e sulla misteriosa Sarrasine, ottenendo il ruolo da protagonista ne “La Cenerentola”, suscitando una certa gelosia. Alla festa di fidanzamento di Maddalena e del colonello Falez, Carolina scopre un segreto su Sarrasine.