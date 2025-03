Piperspettacoloitaliano.it - Belcanto anticipazioni terza puntata del 10 marzo 2025, trama episodi 5-6

e penultimadi, la fiction con protagonista Vittoria Puccini, che ha riscontrato un buon successo su Rai 1, per la regia di Carmine Elia. Una storia intensa, ambientata nell’800, che racconta il sogno di 3 ragazze che sognano di cambiare vita attraverso il mondo della lirica. Ma ecco ledelladiin onda il 3La scoperta del passato da cantante lirica di Maria e dei suoi segreti, turba Carolina. La ragazza scappa, intenzionata a tornare a Napoli da Saverio ma la sorella la ferma appena in tempo e la convince a restare a Milano. Antonia intanto si guadagna sempre più la stima e l’affetto di Giacomo Lotti che la vede anche come tramite per riavvicinarsi a Maria. La ragazza, sempre più convinta delle sue potenzialità, partecipa alla selezione di Crescenzi per la gara musicale del Principe Richter, mentre Carolina prende dal maestro lezioni private105-6Carolina vince a sorpresa sulla sorella e sulla misteriosa Sarrasine, ottenendo il ruolo da protagonista ne “La Cenerentola”, suscitando una certa gelosia.