Belcanto, 99 da battere, Wonder Woman o Collateral beauty? La tv del 3 marzo

Per la prima serata in tv, lunedì 3, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Don Giovanni” e “Casta diva”, con Vittoria Puccini, Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Caterina Ferioli, Adriana Savarese e Andrea Bosca.Nel primo, Crescenzi offre ad Antonia un’opportunità ma a patto che nella sua classe di canto ci sia anche Carolina, del cui talento nascosto il maestro è rimasto affascinato. Mentre Maria, pur di riuscire a pagare le rette per le lezioni delle due figlie, accetta di lavorare anche come domestica presso la nobile famiglia Bellerio, Crescenzi scopre che Carolina non sa leggere e minaccia di espellerla dalla scuola se non si mette al passo con le sue compagne.Nel secondo, la scoperta del passato da cantante lirica di Maria e dei suoi segreti, turba Carolina.