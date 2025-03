Bergamonews.it - Bel tempo per gran parte della settimana: temperature in aumento

Dopo il veloce passaggio in quota di un nucleo di aria fredda, che nella giornata di sabato ha portato una certa variabilità, associata a locali brevi piovaschi, da domenica e perprossima, resistono condizioni distabile e soleggiato, grazie alla rimonta di un’estesa area di alta pressione sull’Europa centro-meridionale e di fatto sulla nostra regioneVediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 3 marzo 2025Previsto: Belovunque. Formazione di foschie o locali banchi di nebbia nelle ore notturne nella bassa padana. Locali innocui addensamenti pomeridiani in formazione sulle alpi: In pianura. Minime in lieve calo (-1/3°C), massime in lieve(12/15°C).Zero termico a metà giornata, in risalita verso i 2000 metriVenti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da nord/est.