Anteprima24.it - Beccato con due piedi di porco e un cacciavite: deferito 33enne beneventano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiQuesta notte la Polizia di Stato di Benevento haall’Autorità Giudiziaria in stato di libertà un trentatreenne di Benevento in quanto trovato illecitamente in possesso di duedie di un.Alle ore 03:00 circa gli operatori della Squadra Volante, durante l’attività di pattugliamento dell’area urbana, procedevano al controllo dell’autovettura alla guida della quale si trovava l’uomo, in compagnia di altre due persone, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio.Dal controllo emergeva che trentatreenne era alla guida del veicolo sprovvisto di patente perché revocata, ragione per la quale lo stesso veniva sanzionato amministrativamente per guida senza patente, ai sensi dell’articolo 116 commi 15 e 16 del Codice della Strada, con fermo del veicolo per 90 giorni.