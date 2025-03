Lanazione.it - "Beautiful learning": l'apprendimento è un viaggio dall'Italia all'India

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 3 marzo 2025 - Sameena Hassan e Luca Vagniluca sono una coppia di documentaristi die di avventura. In '', il loro nuovo lungometraggio che presenteranno in anteprima al PostModernissimo (Perugia) domani alle 21 raccontano l'avventura più entusiasmante della loro vita: quella di essere genitore.verso l'e ritorno, li seguiremo con i loro due figli in undove l'educazione si fa racconto di vita e, ovviamente, fonte di domande. Luca, antropologo e documentarista perugino e Sameena, archeologa e documentarista, sono i protagonisti del film insieme ai loro figli, Giulio, di 8 anni e Lusira, di 11 anni. Domani saranno in sala per incontrare il pubblico e raccontare dettagli e curiosità di un documentario che allarga il concetto di "".