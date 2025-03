Sbircialanotizia.it - BEAUTIFUL, anticipazioni: il sorprendente ingresso di Luna Nozawa nei giochi di potere

Leggi su Sbircialanotizia.it

Un incastro di sguardi e parole non dette – questo è ciò che si profila all’orizzonte con, interpretata da Lisa Yamada. In molti, probabilmente, non si aspettavano di vederla aggirarsi negli uffici della Forrester Creations e invece eccoci qui a raccontarvi il suo arrivo. Lei è la nuova stagista, entusiasta ma con quel . L'articolo: ildineidiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.