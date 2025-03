Sport.quotidiano.net - Bcl non digerisce il Riso in riva al Ticino

Leggi su Sport.quotidiano.net

SCOTTI 94BCL 88SCOTTI PAVIA: Smith 30, Carpani 2, Brboric, Bogunovic 8, Temporal, Hidalgo 23, Apuzzo 16, Manna 5, Avanzini 6, Lomele 4, Moro. All.: Cristelli.BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Drocker 11, Lippi 2, Dubois 11, Barsanti 12, Simonetti 17, Del Debbio 8, Vignali, Pierini 13, Candigliota, Trentin 14. All.: Olivieri.Arbitri: Ferrero e Pittatore di Torino.Note: parziali 29-24, 48-47, 68-60. PAVIA - Inalarla prima sconfitta per Bcl nella fase "In Gold" e Oleggio passa in testa da sola. Gara equilibrata che si decide negli ultimi minuti. Lombardi avanti 73-65, ma risponde Del Debbio; poi Dubois inventa un assist al platino per Pierini: 73-69. La difesa biancorossa si dimentica di Apuzzo che infila una tripla per il 76-69, al 34’. Simonetti dalla lunetta fa uno su due, terzo fallo per Apuzzo e bonus per i longobardi che vanno a segno ancora da tre con Hidalgo.