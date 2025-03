Liberoquotidiano.it - Bazr, la prima app europea di live social commerce: la rivoluzione nello shopping digitale

Arriva in Italia, laapp diche connette creator, brand e utenti unendo il potenziale di vendita delstreaming e l'influencer marketing. Si tratta di una piattaforma innovativa creata dall'imprenditore Simone Giacomini che trasforma loonline in un'esperienza coinvolgente e interattiva e che dona un'experience fuori dal comune destinata a rappresentare oltre il 20% dell'e-globale entro il 2026. Coloro che vi si iscrivono possono lasciarsi ispirare, conoscere nuovi brand e fare acquisti in diretta durante sessioni direalizzate da noti creator senza interrompere la diretta streaming. I creator “venditori” e gli utenti sono i principali attori della piattaforma:consente agli utenti di seguire i creator più amati e in linea con i propri valori per affidare loro la promozione di uno o più prodotti, e agli influencer di liberare la propria creatività realizzando contenuti ingaggianti in uno spazio espressamente dedicato allo