Bayern Monaco Inter Primavera streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Youth League

di Redazionetv:ildi, in programma mercoledì 5 marzoL’si prepara a tornare in scena nellafinora ha avuto un percorso impeccabile, conquistando sette vittorie su sette tra la fase a gironi e i sedicesimi di finale. Mercoledì 5 marzo, alle ore 16, i ragazzi guidati da Andrea Zanchetta affronteranno ilin trasferta, in unda dentro o fuori che vale l’accesso ai quarti di finale della competizione. L’incontro sarà trasmesso insu UEFA TV e Sky Sport.Negli eventuali quarti di finale l’affronterebbe la vincente di Trabzonspor- Atalanta, mentre nelle eventuali semifinali i nerazzurri affronterebbero la vincente dei confronti tra Salzburg-Atletico Madrid vs Sturm Graz–Olympiacos.