Tvplay.it - Batosta Juve, si fa male anche lui: Thiago Motta non ne può più

Lascenderà in campo tra qualche ora per affrontare il Verona, eppure è nel frattempo arrivata l’ennesima notizia negativa per.Lantus chiuderà la 27esima giornata con il posticipo di questa sera in cui ospiterà all’Allianz Stadium il Verona: appuntamento fissato a Torino alle 20:45. Il clima che si respira in casa bianconera non è dei migliori e la contestazione del tifo organizzato ha inasprito ancora di più il nervosismo trapelato dopo l’eliminazione dalla Champions League e ancora di più dalla Coppa Italia., si falui:non ne può più (LaPresse) – TvPlay.itL’uscita ai quarti di finale in Coppa Italia avvenuta per mano dell’Empoli allo Stadium non è piaciuta ovviamente all’allenatore, alla società e alla squadra ma ancora di più ai tifosi che non riescono a darsi una spiegazione degli alti e bassi che hanno caratterizzato questa stagione a tratti inspiegabile.