Internews24.com - Bastoni Inter, nuovo ruolo per il difensore contro il Feyenoord? L’idea di Inzaghi

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper ilildiper il match di Champions LeagueIn vista della sfida di mercoledì sera tra, valida per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League, la squadra di Simoneè al lavoro per preparare al meglio la gara. Il tecnico nerazzurro deve fare i conti con numerose assenze nel reparto degli esterni a causa degli infortuni e, per questo, sta valutando soluzioni alternative. Tra le ipotesi c’è anche un possibile cambio di modulo con il passaggio alla difesa a quattro. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, la prima opzione dell’allenatore piacentino sarebbe quella di confermare il 3-5-2, adattandoin uninsolito da esterno sinistro.– «Oggi è un’ipotesi di lavoro.