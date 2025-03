Ilnapolista.it - Bastoni è il più sostituito dell’Inter: siamo a 23 cambi da agosto a oggi (Gazzetta)

Alla(e al mondo interista) non va giù ilo dioperato da Inzaghi in Napoli-Inter. Spesso in stagione lo haato nel finale e l’Inter ha subito il gol. È vero anche il contrario. Infatti il tecnico neroazzurro haato al gestione deiche, forse, per il quotidiano sono “troppi”.Leggi anche: Misteriosa la sostituzione di, segnale negativo della gestione di Inzaghi (Damascelli)I tifosiavrebbero volutoin campo al Maradona per 95? minutiLascrive:Quel 95 che Alessandrosi porta stampato sulla maglia non è mai stato popolare come nelle ultime ore. Perché 95 sono pure i minuti per i quali — recupero compreso — i tifosilo avrebbero voluto in campo al Maradona. E invece la speranza è rimasta un desiderio inesaudito.