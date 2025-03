Lanazione.it - Basta guerre. Il messaggio di Emergency

"L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.". Così inizia l’articolo 11 della Costituzione italiana. Cosìha lanciato la campagna “R1PUD1A”, dove i due numero 1 evidenziano appunto quel capitolo della Carta. "Ripudiare la guerra non è solo un principio fondativo della nostra Costituzione, ma un dovere morale per proteggere il futuro delle generazioni a venire", ha detto Rossella Miccio, presidente dell’associazione umanitaria fondata nel 1994 da Gino Strada, alla presentazione dell’iniziativa in occasione del corso mascherato. "E’ la seconda volta qui al Carnevale, e devo dire ringraziare Viareggio e la Fondazione Carnevale per l’ospitalità che ci permette un contatto diretto con il pubblico e una grande visibilità.