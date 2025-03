Sport.quotidiano.net - Basket, vince la IES Pisa, nel derby di Divisione Regionale 2 con US Livorno

, 3 marzo 2025 – Secondo successo consecutivo per la IES Sport, in casa contro Brusa US, nella settima giornata di ritorno del campionato di2. Gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, sono sempre stati avanti, con un vantaggio in doppia cifra nella seconda metà di gara. Fruzza e compagni compiono così un passo molto importante verso la salvezza senza passare dai play-out e si avvicinano all’ottava posizione, occupata proprio dai livornesi, con cui adesso sono in vantaggio nella differenza canestri degli scontri diretti. LA CRONACA – Partiti bene, con buone giocate da sotto e da fuori, i biancocelesti hanno concluso il primo quarto con un vantaggio significativo (25-14), per poi rilassarsi nel secondo, in cui hanno perso parecchi palloni, concedendo a USdi rientrare con insidiosi contropiede, che non hanno però mai messo in discussione la leadership deini, andati al riposo lungo al comando per 39-35.