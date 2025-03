Livornotoday.it - Basket, serie A2 | Libertas-Di Carlo, buona la prima: "Serviva un po' di fiducia". VIDEO

Leggi su Livornotoday.it

solo un po' di. Ora serve continuità, se non vinciamo a Piacenza non abbiamo fatto un cazzo". Si presenta così, chiaro e diretto, il neo allenatore dellaLivorno, Gennaro Di, dopo il successo all'esordio sulla panchina amaranto contro Avellino. Non che non ci.