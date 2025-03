Oasport.it - Basket, i migliori italiani della 20a giornata di A1. Totè, Pecchia, Alviti, tra sforzi vani e supersfide

Ventesimadi Serie A ricca di situazioni interessanti legate ai giocatoriin forza alle varie squadre del massimo campionato. Va subito rimarcata una particolarità: in quattro sono riusciti a sfondare quota 25 di valutazione, e in più c’è anche l’intero discorso legato al confronto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano.Nonostante la sconfitta di Napoli contro Pistoia, MVP e miglior italiano20aè Leonardo, sostanzialmente tra i pochi (assieme a Green e Pullen) a potersi salvare nelladel club partenopeo. Per lui 22 punti, 11 rimbalzi, 32 di valutazione (terza volta oltre quota 30 in questo senso nell’annata), terza doppia doppia stagionale e quinta in assoluto in Serie A. In sostanza, si conferma il fatto che la sua stagione è anche la migliorevita, tanto che in questo momento è il secondo italiano per valutazione media nella stagione (del primo parleremo dopo) e tredicesimo in assoluto.