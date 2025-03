.com - Basket B nazionale / Ecco il derby Jesi – Fabriano, tutto sulla prevendita

Gara numero 39 tra le due società, l’ultima volta a gennaio ha vintoper 52-68. Già da oggi sia presso la Palestra Novelli che nella città della carta biglietti acquistabili a 15€. Rese note tutte le riduzioni e agevolazioni, 3 marzo 2025 – Siamo alnumero 39 della storia comprese Coppe, Supercoppe e fase ad orologio. La prima sfida del 2 novembre 1997 in A2 fu vinta dai cartai in casa per un punto, 71-70, l’ultima, sempre in casa della formazione fabrianese a Cerreto, il 5 gennaio scorso, ad avere la meglio è stataper 52-68.Nel frattempo inizia oggi ladella gara che si disputerà domenica prossima 9 marzo al Palatriccoli palla a due ore 18.I tifosini potranno acquistare i tagliandi presso la sede della Palestra Novelli da oggi a venerdì (mercoledì escluso) dalle 16:30 alle 19:30.