Thesocialpost.it - Barcellona, studenti italiani coinvolti in un grave incidente tra bus: “Alcuni in gravi condizioni”

Leggi su Thesocialpost.it

delle quinte classi del liceo classico La Farina di Messina sono rimastiin unstradale a, avvenuto nel pomeriggio sulla Diagonal, una delle arterie principali della città. Il gruppo si trovava in Spagna per un viaggio di istruzione quando il bus su cui viaggiavano si è scontrato con un altro mezzo.«Ho appena parlato con la preside e sto andando da lei» ha dichiarato il sindaco di Messina, Federico Basile. «Al momento la dinamica dell’non è del tutto chiara, ma la cosa più importante è che i ragazzi stanno bene. Hanno riportato solo lievi contusioni, nulla di preoccupante. Lepiù serie riguardano invece l’autista e la guida turistica, entrambi del tour operator locale».Secondo fonti diplomatiche, nessuno deglisarebbe in