Barcellona scontro tra due autobus | 34 feriti Coinvolti anche studenti di Messina

L’incidente sulla Diagonal, su uno dei due veicoli c’erano deglidi: nessuno di loro è in gravi condizioniUn grave incidente si è verificato alungo la Diagonal, dove duesi sono scontrati a un incrocio. L’incidente ha causato almeno 34, di cui quattro in condizioni gravi, tra cui un minorenne e un uomo che è rimasto intrappolato in uno dei veicoli e che i soccorritori stanno cercando di liberare. Secondo alcuni testimoni citati da La Vanguardia, undella compagnia Autocares Canals ha colpito un altro bus del gruppo Julia, che poi si è schiantato contro un albero. A bordo di uno dei due mezzi c’era una scolaresca diitaliani provenienti da, secondo quanto riportato dalla Farnesina. Tuttavia, tra gli italiani non ci sonogravi.