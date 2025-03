Ilgiorno.it - Barca si rovescia tre diportisti soccorsi e salvati

Momenti di paura ieri nel primo pomeriggio sul lago di Varese per tre persone in difficoltà, tre uomini di 21, 23 e 30 anni, quando la loroper cause da accertare si è ribaltata cominciando ad affondare. Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto,l’area di fronte il parco alla Schiranna, sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori del 118 con due ambulanze e automedica. La squadra di soccorso nautico e acquatico dei vigili del fuoco ha raggiunto e tratto in salvo due persone rimaste aggrappate alle parti del relitto ancora galleggianti, mentre una terza è arrivata a riva autonomamente. Per nessuno si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso. Il natante è stato quindi recuperato e messo in secca.