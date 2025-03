Lanazione.it - Bando Caregiver, dalla Fondazione Cr Firenze 250mila euro

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 2 marzo 2025 –Crper progetti in favore delle persone che assistono i propri familiari non autosufficienti con il nuovo. Fondi volti a finanziare proposte delle organizzazioni non profit dei territori della Città metropolitana die delle province di Arezzo e Grosseto. C'è tempo fino al 5 maggio per presentare i progetti su servizi di orientamento e consulenza per offrire informazioni su modalità di accesso alle prestazioni socio-sanitarie e a strutture specializzate, opportunità e risorse per l'assistenza e la cura, ricerca di assistenti familiari qualificati, supporto per pratiche burocratiche; attività di promozione del tempo libero, momenti di aggregazione, auto/mutuo aiuto e networking per la condivisione di esperienze; interventi di sollievo domiciliari per garantire spazi di autonomia aifamiliari, ovvero la possibilità di avere operatori qualificati qualche ore la settimana; accoglienza temporanea dell'assistito in centri diurni o in strutture residenziali.