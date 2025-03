Ilrestodelcarlino.it - Bande di ladri in azione: danno la scalata ai muri

Salgono agili come funamboli lungo le calate delle grondaie o i tubi del metano fino a raggiungere i piani alti dei palazzi e delle ville. Sono iche da una decina di giorni stanno mettendo a segno svariati colpi ai danni delle abitazioni del capoluogo di Zola. E se all’inizio di febbraio la zona più colpita era quella lungo la dorsale della centralissima via Risorgimento, dalla scorsa settimana le segnalazioni e le denunce ai carabinieri si sono concentrati nella zona residenziale di via Predosa, via Belvedere, via Theodoli, via Braschi con furti segnalati anche in via Raibolini, nella zona di Zola Chiesa. Malviventi che anche l’altro ieri hanno atteso che le case prese di mira fossero incustodite per entrare insecondo un copione che si ripete ormai con frequenza, a caccia di oro e contanti.