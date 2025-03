Padovaoggi.it - Bamm! - Nirvana unplugged

Leggi su Padovaoggi.it

Dal concerto Icona degli anni '90 il duo! emoziona con voci e strumenti in una serata che si riassume in una parola:.Venerdì 9 Maggio, dalle 20.30. Oltre 2 ore di concerto, dai pezzi dell'ai brani più interessanti del gruppo in chiave (semi)acustica. Per info.