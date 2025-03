Spettacolo.periodicodaily.com - “Balorda Nostalgia” di Olly domina le classifiche musicali

Il brano vincitore della 75ª edizione del Festival di Sanremo, “” di, è stabile ai vertici di tutte le. Infatti è al #1 in classifica FIMI/Gfk per la terza settimana di fila ed è il più brano più trasmesso in radio. Al #1 posto in chart su Spotify Italia, Amazon music italia, nella sezione musica di Youtube e su Apple music Italia, ha debuttato nella top100 della chart global di Spotify. Questa settimanaè inoltre alla #56 posizione della classifica Billboard global 200.resta al primo posto della classifica FIMI/Gfk con “” Il brano “” diha conquistato il cuore del pubblico, diventando il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo. La canzone si è affermata come un vero e proprio fenomeno, mantenendo la prima posizione nella classifica FIMI/Gfk per la terza settimana consecutiva.