Ballando con le Stelle in arrivo lo spin off | ecco quando andrà in onda e come funzionerà

Uno dei programmi più amati e seguiti di Rai Uno è sicuramentecon lee ogni anno i telespettatori aspettano con grande curiosità e impazienza l’inizio della nuova edizione per scoprire quali Vip si metteranno alla prova sulla pista da ballo.Visto il grande successo che ogni anno la trasmissione ottiene, in queste settimane si era vociferato di un raddoppio del programma, con un’edizione in cui a mettersi in gioco sarebbero stati tutti i vincitori delle passate edizioni, oppure persone comuni o ancora i personaggi più iconici passati dal programma.A quanto pare però le cose non starebbero esattamente così: una secedizione del programma, infatti, è sì prevista, ma i protagonisti saranno gli aspiranti maestri dicon leanticipato da TvBlog, infatti, Milly Carlucci starebbe pensando ad una sorta di talent show in cui il pubblico avrà il compito di scegliere i nuovi ballerini professionisti del programma:In pratica, secondo quanto apprendiamo, all’interno di questo nuovo varietà ci sarà una specie di grande provino televisivo per scegliere i prossimi maestri dicon le