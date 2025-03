Lapresse.it - Babysitter scomparsa a Milano, ritrovato un cadavere nell’Adda: le immagini del drone

Ilsorvola il fiume Adda, a Zelo Buon Persico, nel lodigiano, sotto il ponte della Paulelense. Qui è stato rinvenuto un, che si ritiene possa essere di Jhoanna Nataly Quintanilla, laquarantennedanella notte tra il 24 e il 25 novembre.Per la suaè attualmente in carcere il compagno Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, che nei giorni scorsi ha confessato il delitto. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori del comando provinciale di Torino, mentre le indagini sono affidate al nucleo investigativo dei carabinieri die alle compagnie di Crema e Pavia, coordinate dalla pm Alessia Menegazzo insieme all’aggiunta Letizia Mannella.L’autopsia, prevista per giovedì, sarà fondamentale per accertare l’identità delattraverso il riscontro del DNA, dato che il corpo è quasi irriconoscibile dopo oltre un mese trascorso nell’acqua.