Azienda sannita compra società componenti Megatech in Liechtenstein

Tempo di lettura: 2 minutiLaitaliana distica Sapa, con sede a Arpaia in provincia di Benevento, acquisisce la rivaleIndustries Aktiengesellschaft, con sede in. Con questa operazione, i cui dettagli finanziari non sono resi noti, il gruppo Sapa che impiega oltre 2.000 persone in 7 paesi, raddoppierà il proprio fatturato, passando dagli attuali quasi 360 milioni di euro a 700 milioni. L’annuncio è riportato da Sapa in una nota, spiegando che attraverso l’acquisizione il gruppo consoliderà la propria presenza nella Penisola Iberica, in Polonia e stabilirà una nuova presenza nella Repubblica Ceca, in Germania e in Brasile. Fondata comefamiliare nel 1974 da Angelo Affinita, Sapa è cresciuta grazie al metodo brevettato a livello mondiale The One-Shot, il processo di produzione die soluzioni in plastica in un unico passaggio.