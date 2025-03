Sport.periodicodaily.com - Az Alkmaar-Tottenham: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2024/2025. Gli inglesi vanno a caccia della qualificazione contro i padroni di casa che hanno già battuto nella fase eliminatoria. Azsi giocherà giovedì 6 marzo 2025 alle ore 18.45 presso l’Afas Stadion di.AZ: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli olandesi sono arrivati a giocarsi questo appuntamento grazie all’impresa compiuta nei playoff dove hanno eliminato il Galatasaray, in virtù del 4-1 all’andata e del pareggio in trasferta. Nella fase a girone unico la squadra di Martens ha chiuso al diciannovesimo posto, con tre vittorie, tre sconfitte e due pareggi. Gli inglesi sono considerati uno dei principali favoriti alla vittoria finale del trofeo. Malgrado il pesante ritardato accusato in Premier League, gli Spurs hanno decisamente ben figurato nella prima fase di Europa League con cinque vittorie, due pareggi ed una sconfitta, per il quarto posto finale.