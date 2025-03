Iltempo.it - "Avete visto i primi 35 minuti?". Rampini spiazza tutti: narrazione ribaltata

Uno scontro che ha seguito una sorta di copione? C'era qualcosa di costruito a tavolino nella clamorosa lite tra il leader ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente Usa, Donald Trump, nello Studio Ovale della Casa Bianca? Se ne parla a Zona BIanca, su Rete4. Tra gli ospiti di Giuseppe Brindisi nella puntata di domenica 2 marzo c'è Federicoche alla domanda iniziale risponde: "Qualcosa di preorganizzato c'era, la posizione molto dura di Trump e di J. D. Vance era nota, in particolare la decisione di Trump di stabilire un dialogo con Putin, oserei dire perfino un rapporto preferenziale a questo punto" con il presidente russo, commenta l'editorialista del Corriere della sera. Insomma, andando a Washington "Zelensky sapeva di avventurarsi quasi in territorio nemico". "Io mi riconosco pienamente nel giudizio di Brett Stevens - editorialista del New York Times - è stata una pagina infame" per la storia americana.