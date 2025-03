Bresciatoday.it - Autoarticolato si ribalta: strage di maiali sulla statale

Leggi su Bresciatoday.it

Unche trasportava circa un centinaio disi èto questa mattina, lunedì 3 marzo, a Manerbio, lungo la45 bis, in corrispondenza dello svincolo per via Leno, in direzione Cremona. Una trentina di suini sono morti sul colpo, mentre altri sono stati abbattuti a.