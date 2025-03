Auto von der Leyen | obiettivi Co2 invariati ma 3 anni per conformarsi

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 3 mar. (askanews) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der, ha rivelato oggi a Bruxelles la soluzione che verrà proposta dall’Esecutivo comunitario al fine di evitare che le industriemobilistiche europee debbano pagare delle forti multe per non aver rispettato glidi riduzione delle emissioni per il 2025, a causa del netto calo della domanda dielettriche: calcolare la conformità con l’obiettivo di riduzione su treinvece che sull’ultimo anno. Von derha parlato a un breve incontro stampa convocato per fare il punto sul “dialogo strategico” che si sta svolgendo dall’inizio di febbraio tra la Commissione e le parti interessate del settore dell’motive, e che culminerà con la proposta di un Piano d’azione per il settore che l’Esecutivo Ue presenterà mercoledì 5 marzo.