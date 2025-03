Auto Ue | 3 anni in più per target Co2

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.13 La Commissione europea proporrà un "emendamento mirato" alle norme sulle emissioni inquinanti dei veicoli, in modo da dare più tempo alle casemobilistiche per rispettarli: "Treanziché uno per adeguarsi agli standard di conformità" ed evitare le sanzioni che sarebbero scattate da quest'anno.Lo annuncia la presidente von der Leyen. "Dobbiamo attenerci agli obiettivi concordati" ma anche "ascoltare le voci che chiedono più pragmatismo in questi difficili",spiega. Esulta il ministro Urso: "Salvata l'industriaUe".