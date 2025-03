Lettera43.it - Auto sulla folla a Mannheim in Germania: ci sono diversi feriti

Un’ha travolto lanel centro di, in, causando, alcuni in gravi condizioni. Lo riporta Bild, precisando che non è chiaro se si tratti di un incidente o di un gesto volontario. Un giornalista dell’agenzia tedesca Dpa riferisce di una persona morta. Tuttavia, il decesso non è ancora stato confermato. Secondo quanto riferito da testimoni oculari citati dal portale24, un Suv nero è piombato ad alta velocitànei pressi della Torre dell’acqua, uno dei principali monumenti cittadini. Il veicolo ha colpito i passanti nella zona di Paradeplatz, un’area pedonale in pieno centro, vicino al centro commerciale Galeria Kaufhof. La polizia tedesca ha confermato su X di aver avviato un’operazione su larga scala in città. Il conducente del Suv è stato arrestato e si indaga sulle motivazioni del gesto.