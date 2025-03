Auto sulla folla a Mannheim | Due morti e diversi feriti Arrestato un tedesco che ha provato a suicidarsi

Leggi su Open.online

Ha provocato duee almeno cinquegravi l’che si è lanciata contro la, in Germania. L’re del gesto, che pare a tutti gli effetti volontario e non accidentale, è un cittadino. Mentre venivadalla polizia, l’uomo si è sparato in bocca con una scacciacani ma non è morto: è ricoverato in condizioni gravissime ed è in pericolo di vita. Secondo quanto riferisce il quotidianoDie Welt, l’re della strage ha impiegato un’già nota alle forze dell’ordine per l’uso di simboli anticostituzionali e legati ad ambienti di estrema destra. Nonostante questo, la polizia difa sapere che, almeno per ora, le indagini non fanno pensare a un movente politico.Il precedente del 2024In seguito all’episodio, la polizia diha invitato i cittadini a evitare il centro città a causa di una vasta operazione di sicurezza.