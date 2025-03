Lapresse.it - Auto sulla folla a Mannheim, c’era già stato un attentato con coltello a maggio

Con circa 320.000 abitanti,, dove oggi è avvenuto un attacco con un’lanciatasi, è la seconda città più grande del Baden-Württemberg. Il cosiddetto mercato di carnevale con giostre e bancarelle avrebbe dovuto svolgersi nel centro della città fino a martedì. La sfilata di carnevale ha avuto luogo già domenica.Lo scorso 31sempre aera avvenuto un terribile attacco con. Un afghano residente in Germania ha ucciso un agente di polizia e ferito gravemente altre cinque persone.Gli altri attacchi in Germania prima diNelle ultime settimane si sono verificati attacchi in cui i veicoli si sono lanciati contro lain Germania. A dicembre, sei persone sono state uccise a Magdeburgo quando un saudita ha travolto le persone durante il mercatino di Natale.