Panorama.it - Auto si schianta sulla folla: almeno un morto a Mannheim

è in corso un'importante operazione di polizia in seguito a un grave incidente avvenuto nel centro della città. La centrale di polizia diha comunicato che le forze dell'ordine e i servizi di soccorso stanno intervenendo rapidamente sul posto. Lerità hanno avvisato che potrebbero verificarsi disagi alla circolazione nel centro città a causa dell'operazione in corso. Secondo le informazioni diffuse dalla polizia, l'incidente è avvenuto nella piazza centrale della parata. Gli agenti hanno invitato la popolazione a prestare attenzione e, se possibile, a evitare la zona per non ostacolare l'intervento delle squadre di emergenza.Secondo le informazioni di Stern, qualcuno stava attraversando il centro della città a bordo di un Suv nero e a un certo punto ha acceleratotravolgendola.