Bresciatoday.it - Auto si ribalta nel fossato: ragazza gravissima al Civile di Brescia

Drammatico incidente verso le 4.30 della notte tra sabato e domenica a Cremona, in prossimità di località San Felice. Un'ha sbandato improvvisamente ed è uscita di strada lungo via Postumia,ndosi prima di schiantarsi contro una struttura in cemento situata all'interno di un fosso.