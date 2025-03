Auto l’apertura di von der Leyen ai costruttori | Tre anni anziché uno per rispettare i target sulle emissioni di CO2 Esulta il governo italiano

Leggi su Open.online

L’obiettivo resta lo stesso di sempre: tagliare ledi CO2. E lo stesso vale anche per la strada da percorrere: la transizione verso la mobilità elettrica. A cambiare, semmai, sono le maglie dei controllicasemobilistiche e la rigidità dei regolamenti. Mercoledì 5 marzo, la Commissione europea presenterà il piano d’azione per risollevare l’motive europeo. Una strategia messa a punto dopo mesi di incontri, riunioni e tavole rotonde. E di cui oggi Ursula von derha cominciato a svelare i primi dettagli: «Proporrò un emendamento mirato al regolamentodi CO2» per le, ha annunciato la presidente dell’esecutivo comunitario.Più flessibilitàmulte aiGli obiettivi per la riduzione dei gas a effetto serra, ha assicurato von der, «rimangono gli stessi».