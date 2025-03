Quotidiano.net - Auto ed emissioni di Co2, la Ue rallenta. “Tre anni per adeguarsi”. Esulta la Lega: “Niente multe nel 2025”

Bruxelles, 3 marzo– Tre, anziché uno, per raggiungere i target sulledelle. È quanto annunciato dalla presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, nel punto stampa seguito al secondo incontro del Dialogo strategico sul futuro dell'industriamobilistica europea. “C'è una chiara richiesta di maggiore flessibilità sugli obiettivi di CO2 – spiega Von Der Leyen –. Il principio chiave qui è l'equilibrio. Da un lato, abbiamo bisogno di prevedibilità ed equità per i pionieri, coloro che hanno fatto i compiti a casa con successo. Ciò significa che dobbiamo attenerci agli obiettivi concordati. Dall'altro, dobbiamo ascoltare le voci degli stakeholder che chiedono più pragmatismo in questi tempi difficili e neutralità tecnologica. Soprattutto quando si tratta degli obiettivi dele delle relative sanzioni in caso di inadempienza.