Notizie.com - Auto contro la folla in Germania, il terzo episodio in pochi mesi: cosa sta accadendo in Europa

Leggi su Notizie.com

Un’si è schiantatalaindurante i festeggiamenti di Carnevale. Si ipotizza un attentato. Sarebbe ilda Natale.sta succedendo inlain, ilinstain(Ansa Foto) – notizie.comNel momento in cui si scrive c’è un morto certo, forse ce n’è un’altro e almeno 25 feriti, 15 in gravi condizioni. È il tragico bilancio, ancora provvisorio di quanto accaduto poco poche ore fa a Mannheim, nellaoccidentale, dove un’si è schiantataladurante i festeggiamenti del Carnevale.Il conducente è stato prontamente arrestato e sono in corso indagini per capire se abbia agito da solo. Si trova è ricoverato in ospedale a causa delle ferite riportate e resterà a disposizione della polizia.