Firenzetoday.it - Auto contro camion, morto l'uomo portato in gravi condizioni a Careggi

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayÈla sera stessa Marco Benevieri, 56 anni, l'rimasto coinvolto con la suanell'incidenteunnei pressi di Certaldo, in via delle Regioni, mercoledì scorso, 26 febbraio.Sul posto erano intervenuti i.