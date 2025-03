Ilgiorno.it - Aurora Ramazzotti e l’abito per il matrimonio con Goffredo Cerza: “Non dovrò sceglierlo. Ma disegnarlo”

Milano, 3 marzo 2025 – Le nozze trasono indubbiamente tra i fiori d’arancio più attesi dei prossimi mesi. Nessun dettaglio trapela ancora sulla data e sulla location delma oggi la futura sposa, rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, ha anticipato un dettaglio che riguarda. Come sarà? “Non dico niente, solo che non. Ma".da sposa sarà quindi frutto della creatività di, che per ora non fa trapelare nulla sul colore o sullo stile del vestito destinato, come sempre accade quando a sposarsi sono due volti noti al grande pubblico, a essere al centro dell’attenzione. Un amore nato a Londra Ilcon il compagnoarriva dopo la proposta di questo autunno a Londra, la città dove il futuro sposo studiava e dove è scoccata la scintilla.