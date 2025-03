Aumento Pensioni di invalidità 2025 | nuova delusione?

Leggi su .com

Nel 2008, l’ANMIC (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) ha avviato una storica raccolta firme per ottenere un adeguamento dignitoso delledi. Più di 500.000 cittadini hanno sostenuto l’iniziativa, nella speranza di garantire un livello di sussistenza adeguato per le persone con disabilità. Tuttavia, nonostante le battaglie e le promesse politiche degli ultimi anni, gli importi previsti per ilrappresentano un’ulterioreper chi vive in condizioni di grave difficoltà economica.Nuovi importi delleper ilDi seguito, gli importi previsti per il trattamento economico rivolto agli invalidi civili:CategoriaImporto assegnoLimite di redditoImporto Indennità di accompagnamento (senza limiti di reddito)Invalidi civili parziali con Indennità di Frequenza336,00 €5.