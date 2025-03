Ilfoglio.it - Attualità della Rosaura di Goldoni, non la solita bionda

Leggi su Ilfoglio.it

Sulle donnecommediaana esiste una letteratura sconfinata, un numero di articoli impressionante e una quantità spropositata di tesi, in gran parte pubblicate in abstract su Academia.edu, la piattaforma sulla quale si mettono in luce gli aspiranti dottori di ricerca e che ti chiede un euro al mese per svelarti chi di loro abbia citato un tuo testo o un tuo lavoro, insomma un posto dove si promuovono utili relazioni a pagamento calmierato. Dopo essermi imbattuta qualche giorno fa al Teatrodi Venezia in una declinazioneche mancava dai palcoscenici italiani da circa quarant’anni e che più che alle omonime furbette e irascibilitradizione poteva dare dei punti alla marchesa de Merteuil delle “Relazioni pericolose”, anzi la anticipava di trent’anni esatti e a differenza di quella raggiungeva il proprio scopo senza colpo ferire e senza conseguenze visibili, cioè senza morti, ho condotto una ricerca piuttosto approfondita sulla suddetta piattaforma, senza trovarne traccia.