Bergamonews.it - Atto vandalico alla sede di Araberara: “Gente che non gradisce la memoria e nega l’evidenza”

nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo nelladi Clusone di, quindicinale che copre le aree della Val Seriana, Sebino e Val Camoninca: ignoti hanno imbrattato la facciata dell’edificio e l’ingresso della redazione con vernice rossa, apponendo il logo del movimento “ViVi” e sostenendo le ormai note teorie complottiste riguardo clima e vaccini.Questo il pensiero del direttore, Piero Bonicelli.ora. Stamattina. Ce la siamo ritrovati così., si dice così? Io che sono di vecchia scuola direi altro, ma va beh. Cinque anni fa qui, proprio qui, è esploso il covid, siamo rimasti in trincea in questa redazione di provincia attaccativita esperanza.Abbiamo visto morire non decine ma centinaia di persone che conoscevamo,che passava di qui tutti i giorni, ex sindaci, preti, amici, imprenditori, studenti, anziani.