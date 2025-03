Lanazione.it - Attenzione alta alle truffe. Come imparare a difendersi

: l’emergenza infinita da arginare attraverso campagne di sensibilizzazione e prevenzione. Ed è questo il principio alla base degli incontri pubblici organizzati dai carabinieri con i cittadini. Il prossimo appuntamento è organizzato per le ore 15 di oggi, lunedì 3 marzo, nella sala della Sezione Soci Coop del Centro*Empoli di via Sanzio. Dal falso incidente con un familiare puntualmente da salvare elrgendo somme di denaro alla truffa dello specchietto piuttosto che la tecnica dell’abbraccio con la quale il truffatore, fingendosi un conoscente, si avvicina strappando vai preziosi. Tanti raggiri diversi che hannounica finalità quella di trarre in inganno il prossimo. Dopo i saluti del sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, l’evento avràrelatori Angelo Corrente e Roberto Rocco, rispettivamente comandante di Compagnia e di stazione dei carabinieri di Empoli.