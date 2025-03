Thesocialpost.it - Attacco russo all’Ucraina, strage di reclute militari: oltre 30 morti e un centinaio di feriti

Le autorità ucraine hanno riportato un numero imprecisato di vittime a seguito di unmissilisticoche ha colpito un campo di addestramento militare a circa 130 chilometri dalla linea del fronte, nei pressi del villaggio di Cherkaske, non lontano dalla città di Dnipro. Secondo il blogger militare ucraino Yury Butusov, tra i 30 e i 40 soldati sono stati uccisi e circa 90 sono rimasti. Il maggiore generale Mykhailo Drapaty, comandante delle forze di terra ucraine, ha definito l'"una tragica conseguenza di unnemico", esprimendo le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. La deputata ucraina Mariana Bezugla ha commentato l'accaduto su Facebook, accusando i comandanti di "stupidità" e di non essere stati in grado di adattarsi alle nuove circostanze.