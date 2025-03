Internews24.com - Attacco Inter, non è la ThuLa dello scorso anno. Cosa è cambiato per la coppia nerazzurra?

di Redazione, per laThuLa diverse sono le differenze rispetto allo?Uno dei fiori all’occhiello di questaè sicuramente lad’formata da Thuram e Lautaro. I due giocatori sono molto affiatati tra loro sia dentro che fuori dal campo, e proprio loro due sono stati uno dei segreti della vittoria del tricolore. Implacabili, non c’era difesa che sfuggisse ai loro gol ma a quanto pare quest’qualè cambiata. Il francese ha già messo a referto 13 gol ma solo uno nel 2025, nella prima parte di campionato era invece toccato a Lautaro, adesso però ha segnato un solo gol nelle ultime sei gare di campionato.Secondo l’analisi portata avanti dal Corriere dello Sport, quelli che mancano sono i gol di. Per ritrovare questo dato bisogna andare indietro fino alla partita con l’Empoli, occasione in cui entrambi i giocatori hsegnato.